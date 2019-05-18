Новий безкоштовний месенджер, кращий ніж WhatsApp, запустила Google

Американська корпорація Google завжди небайдуже ставилася до успіху такого сервісу, як WhatsApp. Воно й зрозуміло, адже ним на постійній основі користуються більш ніж 1,4 млрд чоловік, тобто вкрай багато людей, які проживають в різних частинах світу. З його допомогою можна обмінюватися повідомленнями, відправляти файли, а також, крім того, виконувати безліч інших дій, аж до таких, які пов’язані з наданням сторонній людині даних про своє місцеперебування.

Багато років Google вже намагається зробити так, щоб потіснити позиції WhatsApp, проте це, на жаль, не привело до реальних результатів. Втім, «пошуковий гігант» не збирається відступати. Навпаки, він виробив спеціальну нову стратегію, яка дозволить йому запустити найпопулярніший в світі сервіс для спілкування, а використовувати його зможуть всі власники смартфонів, що працюють на базі операційної системи Android. Співробітники компанії зрозуміли, що без підтримки фірмової ОС в даному конкретному випадку ніяк не обійтися.

Як стало відомо від офіційного джерела, месенджер Google запрацює на базі додатка Android Messages, який зараз встановлено на смартфони десятків виробників, причому прямо «з коробки». Він використовується для роботи з SMS і MMS, але незабаром все зміниться. Після релізу великого оновлення ці програми перетвориться в спеціальний сервіс, який дозволить відправляти повідомлення, пересилати файли, ділитися місцем розташування, здійснювати голосові дзвінки, а також, крім того, дзвонити по відеозв’язку.

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Додаток Android Messages абсолютно точно виявиться вкрай популярним серед всіх користувачів мобільних пристроїв на базі фірмової операційної системи Google, оскільки для включення месенджера буде потрібно просто вставити SIM-карту, як відразу після цього все запрацює автоматично. Як і WhatsApp, нове ПЗ для спілкування виявиться повністю безкоштовним, а заробляти гроші «пошуковий гігант» буде на наданні преміум-можливостей представникам бізнесу, які через новий сервіс зможуть спілкуватися зі своїми клієнтами і партнерами.

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Джерело: ВСВІТІ