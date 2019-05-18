Компенсація Коломойському за ПриватБанк – сигнал світу, що суді і здоровий глузд в Україні не працюють, – Міклош

Націоналізація “Приватбанку” була необхідна, бо інакше сталася б катастрофа для економіки України і для вкладників

Про таке заявив в ефірі “5 каналу” голова стратегічної групи радників з підтримки реформ зі Словаччини Іван Міклош.

“Проблема судів в Україні – що не відбулася судова реформа, а тому суду працюють, як працюють. Дуже показовий приклад, як погано працюють суди в Україні, – це результат суду щодо “Приватбанку”. Це той випадок, коли я не можу зрозуміти, як суд може прийняти таке рішення. Я не суддя, але я знаю, що з точки зору ситуації, в якій був банк, і з точки зору того, як власники “Приватбанку” привели його до такого стану, був тільки один необхідний крок – і це була націоналізація “Приватбанку”. Необхідна, бо інакше була б катастрофа для економіки, для людей, які там тримали гроші… Тому я не розумію, як деякі суди в Україні працюють”, – сказав Міклош.

На запитання ведучої, що станеться, якщо Коломойсьму вдасться повернути собі “Приватбанк” чи отримати компенсацію, Міклош відповів: “Якби таке сталося, то це був би такий потужний сигнал для всіх – для інвесторів, для міжнародних партнерів, для міжнародних фінансових інституцій, – що в Україні не працює не тільки судова система, а й не працюють справедливість і здоровий глузд. І я не можу уявити, що б це зробило з людьми, коли новий президент каже, що хоче боротися з корупцією”.

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Міклош додав, що ситуацію навколо “Приватбанку” досліджувала міжнародна компанія, і ось якого висновку вона дійшла: “Світова компанія KROL оцінила цю ситуацію і з’ясувала, що власники “Приватбанку” вивели з банку 5,5 млрд доларів. У такому випадку повернути банк чи давати компенсацію власникам – такого ніхто не зможе зрозуміти. Тому тяжко, з одного боку, говорити, що ми хочемо боротися з корупцією, а з іншого боку, зробити це (виплатити Коломойському компенсацію – ред.). Це речі несумісні”.

Крім того, радник президента зі Словаччини сказав, що в Україні одне з найбільших досягнень, – і це думка всіх західних партнерів, – що Гонтарева та її команда на чолі Нацбанку свого часу зробили велику роботу щодо боротьби з корупцією. Бо до Революції Гідності банківський сектор був одним із найбільших ресурсів корупції в Україні.

“Тому коли говоримо про інституції, то Нацбанк – найбільш реформна інституція в країні”, – підсумував Міклош.

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Нагадаємо, що 18 квітня суд визнав незаконною націоналізацію “Приватбанку”. Того ж дня Глава держави Петро Порошенко наголосив, що якщо “Приватбанк” повернуть Коломойському, то це загрожує країні дефолтом і новою економічною кризою. Багато ЗМІ, в тому числі й Financial Times, писали, що в разі перемоги Зеленського на виборах його патрон Коломойський скористається нагодою та спробує повернути собі “Приватбанк”.

Нагадаємо, у грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів “Приватбанку”, найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію “Приватбанку”. Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію Україна витратила понад 155 млрд грн. У лютому 2019 року стало відомо, що колишні власники банку Коломойський та Боголюбов у суді почали процес оскарження рішення уряду про націоналізацію. Першого квітня суд завершив розглядати позов Коломойського по суті, а наступного дня почалися судові дебати між сторонами процесу. Розгляд справи продовжили 18 квітня в закритому режимі. Додамо, що колишній акціонер “Приватбанку” Ігор Коломойський говорив, що після виборів президента України сподівається одержати компенсацію у зв’язку з націоналізацією “Приватбанку” “в тому чи іншому вигляді”. Він також сказав, що не збирається повертати банк у власність, але хоче повернути $2 млрд його капіталу.

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Джерело: 5 канал