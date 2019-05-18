Джонсон може стати наступним прем’єром Британії – Reuters

Борис Джонсон є лідером серед депутатів Консервативної партії. Екс-глава МЗС Британії Борис Джонсон може змінити Терезу Мей на посаді прем’єр-міністра країни після її відставки.

Так, за даними дослідження YouGov, проведеного для газети The Times Джонсона, на посаді нового глави уряду Британії, бачать 39% правлячої Консервативної партії.

Відзначається, що він на 13% випереджає колишнього міністра з питань виходу Британії з ЄС (Brexit) Домініка Раабе.

Довідка. У липні минулого року Борис Джонсон подав у відставку з посади глави МЗС Великобританії в знак протесту проти лінії Мей в переговорах з Євросоюзом щодо Brexit.

Сам Джонсон є прихильником так званого “жорсткого” виходу Великобританії з ЄС на умовах Лондона.