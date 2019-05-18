Після проливного дощу Кропивницький затопило по коліно

У суботу, 18 травня, у Кропивницького після сильного дощу підтопило вулиці Смоленчука, Островського і Вокзальну, а також житлові будинки по вулиці Шевченка та вулиці Героїв України.

Про це повідомляє регіональне управління ДСНС. Відзначається, що сьогодні вночі в Кіровоградській області спостерігались складні погодні умови: гроза, град, значний дощ, пориви вітру 15-20 м/с.

“З метою ліквідації наслідків погіршення погодних умов підрозділи управління ДСНС України в Кіровоградській області 18 травня залучалися три рази для вилучення автомобілів із ускладнених ділянок доріг в місті Кропивницький: біля мосту через річку Інгул (вул. Смоленчука), вул. Островського та вул. Вокзальній”, – йдеться в повідомленні. Всього рятувальники вилучили п’ять одиниць техніки, і провели розчистку зливових систем для зменшення рівня дощових вод.

Крім того, співробітники ДСНС надали допомогу по відкачці води з приміщення гуртожитку по вул. Шевченка і ліквідували пожежу електрощитової (через потрапляння дощових вод в електромережі) у дев’ятиповерховому житловому будинку по вул. Героїв України.

Всього від ДСНС залучалось сім одиниць техніки та 26 чоловік особового складу.