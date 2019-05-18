“Ви з нами чи проти нас?”: Батько вбитої активістки Гандзюк звернувся до Зеленському

У десятках українських міст пройшли акції пам’яті загиблої активістки з Херсона Катерини Гандзюк.

У Києві акція проходила під Адміністрацією президента на вулиці Банковій.

На ній був присутній батько вбитої активістки Віктор Гандзюк. Він заявив, що керівництво країни покриває вбивць його дочки.

“Вище керівництво країни замовчує, покриває вбивць. Сотні чиновників нижчого рангу в змові з ними. Брехав мені пан Порошенко, який відбуває останні дні в своєму офісі. Він обіцяв мені, що справа буде доведена до кінця. Брехав Луценка, брехали міністр внутрішніх справ і його помічники”, – заявив Віктор Гандзюк.

Він звернувся до новообраного президента Володимиру Зеленському з вимогою визначитися з позицією щодо розслідування загибелі активістки. “Післязавтра-інавгурація. Хочеться запитати президента: ви на нашому боці? Ви готові боротися з тисячами продажних чиновників чи станете на їх бік? Скоро вам доведеться відповісти на питання, ви з нами, або проти нас”, – сказав батько загиблої.