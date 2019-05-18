«Крим – це Україна», – у Львові вшановують 75-ті роковини депортації кримських татар

Сьогодні, 18 травня, у Львові організували пам’ятні заходи, присвячені 75-тій річниці депортації кримськотатарського народу з історичної Батьківщини.

Зокрема, на площі Ринок реквіємом та хвилиною мовчання вшанували пам’ять жертв депортації кримських татар, а також презентували виставку картин кримськотатарського художника, й організували флешмоб «Крим-Україна-Європа», пише ЗІК.

Окрім того, біля Центру туристичної інформації відкрили символічний вуличний знак до пам ” ятної дати – напис «площа Ринок, 1» трьома мовами, в тому числі кримськотатарською, повідомляє прес-служба Львівської міської ради. «Сьогодні – особливий день, день пам’яті. Починаємо його з відкриття таблиці. Допоможе мені мій колега – кримський татарин, який останні п’ять років живе тут, у Львові, – зазначив міський голова Андрій Садовий. – Я б хотів, щоб усі кримські татари знали, що Львів – це місто, яке буде боротися за право кримських татар жити у вільній Україні, щоб Крим завжди був українським». За словами міського голови, нова таблиця з назвою вулиці трьома мовами – це акт розуміння від львів’ян тієї біди, через яку пройшли кримські татари. «Ми тут в Україні, в Галичині також проходили репресії минулого століття, наших людей вивозили десятками тисяч у концтабори, переслідували. Але ми вижили. Я переконаний, що Крим завжди буде Україною, і кримські татари завжди почуватимуться в Україні, як вдома», – додав він. Керівник Культурного центру кримських татар у Львові Ернест Абкелямов подякував львів’янам за підтримку, а також відзначив, що це місто, де завжди панує дух толерантності, свобода думок та слів.

«Ві близькі нам, бо знаєте, що таке – боротьба за власну землю та віру. Сьогодні день, коли потрібні просто підтримка і рух далі. Дякуємо за пам’ятку. Ми – разом! Крим – це Україна, і наш шлях у майбутнє буде також разом», – зазначив він. На площі перед Ратушею відкрили тематичну виставку картин кримськотатарського художника Рустема Емінова з серії «Унутма!» («Не забувай!»), присвяченої депортації кримських татар з історичної Батьківщини явились в місті у 1944 року.

Виставка триватиме упродовж дня. Опісля відбулась всеукраїнська акція «Хвилина мовчання» в пам’ять про жертв депортації кримськотатарського народу з Криму, а також – реквієм за участю представників місцевої влади, кримськотатарської громади, запрошених гостей і мешканців міста. Зокрема, спочатку зазвучав Гімн України та Гімн кримськотатарського народу, а відтак зі словами виступили запрошені гості.

А з 18.00 до 19.30 в арт-центрі «Дзиґа» (вул. Вірменська, 35) відбудеться допрем’єрний показ українського історичного документального фільму «1944», виробництва кінокомпанії «Fresh Production Group», за підтримки Міністерства інформаційної політики України. У фільмі режисерів Фатіми Осман та Юнуса Паші історії депортації розповідають люди, які безпосередньо її пережили.