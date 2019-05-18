Одеський активіст Стерненко стверджує, що правоохоронець погрожував йому пістолетом

Одеський активіст Сергій Стерненко заявивши, що інцидент зі спецпризначенцем стався після руйнування активістами паркану на вулиці Інститутській у Києві на місці будівництва Музею Революції гідності.

Про це Стерненко заявивши журналістам після руйнування активістами паркану на вулиці Інститутській у Києві на місці будівництва Музею Революції гідності.

Коли молодки вже майже зруйнували паркан, на місце події прибігли декілька спецпризначенців, і один з них, ймовірно командир, навів на Стерненка пістолет.

Кореспондент УНІАН не був свідком цього інциденту, однак ставши свідком того, як Стерненко безуспішно намагався дізнатися у цього правоохоронця його ім’я та прізвище. Близько 10 хвилин Стерненко запитував у поліцейського про його прізвище та посаду. Поліцейський стояв в оточенні своїх колег, які теж не відповідали на запитання активіста.

Врешті-решт цей правоохоронець та його колеги сіли в поліцейські автомобілі та поїхали.