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Одеський активіст Стерненко стверджує, що правоохоронець погрожував йому пістолетом

18.05.2019

Одеський активіст Сергій Стерненко заявивши, що інцидент зі спецпризначенцем стався після руйнування активістами паркану на вулиці Інститутській у Києві на місці будівництва Музею Революції гідності.

Про це Стерненко заявивши журналістам після руйнування активістами паркану на вулиці Інститутській у Києві на місці будівництва Музею Революції гідності.

Коли молодки вже майже зруйнували паркан, на місце події прибігли декілька спецпризначенців, і один з них, ймовірно командир, навів на Стерненка пістолет.

Кореспондент УНІАН не був свідком цього інциденту, однак ставши свідком того, як Стерненко безуспішно намагався дізнатися у цього правоохоронця його ім’я та прізвище. Близько 10 хвилин Стерненко запитував у поліцейського про його прізвище та посаду. Поліцейський стояв в оточенні своїх колег, які теж не відповідали на запитання активіста.

Врешті-решт цей правоохоронець та його колеги сіли в поліцейські автомобілі та поїхали.

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