«Воно нічим не завершиться», – Коломойський про розслідування у США

Український олігарх Ігор Коломойський не знає точно, чи розслідує Федеральне бюро розслідувань США начебто відмивання ним грошей у Штатах. Утім впевнений — розслідування «нічим не завершиться».

Про це олігарх заявив в інтерв’ю програмі «Схеми».

«Може якесь розслідування і ведеться, напевно. Але, я думаю, воно буде проведене і нічим не завершиться», — сказав Коломойський.

Він повторив слова свого адвоката, який заперечував відмивання грошей у США, та вказав, що не робив «нічого протизаконного на території Сполучених Штатів, чи Європейського Союзу, чи України».

«А все решта — це політичні маніпуляції», — сказав олігарх.

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Нагадаємо, що видання The Daily Beast повідомило, що Федеральне бюро розслідувань США розслідує ймовірні фінансові злочини українського олігарха, колишнього власника націоналізованого ПриватБанку Ігоря Коломойського. Зокрема відмивання грошей.

Адвокат Коломойського Майкл Салліван категорично заперечує будь-яке відмивання грошей у США.

Федеральне бюро розслідувань США не підтвердило і не заперечило, що веде розслідування щодо ймовірних фінансових злочинів українського олігарха Ігоря Коломойського.

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Джерело: DW.COM