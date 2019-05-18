За лекалами біблійного «Результату»

Після березневих виборів 2018 року збільшенням пенсійного віку за рейтингом російської влади було завдано такого удару, який відвернув від неї величезну частину населення країни.

У великій кількості регіонів Росії заробітна плата простих людей, що складають абсолютну більшість електорату, фактично ледь перевищує 10 тис. рублів або, як у нас кажуть, «червонець». Люди чекали виходу на пенсію, а основна їх маса все одно залишалася працювати, для того, щоб отримати до цього червінцю ще один, у вигляді пенсії.

І тут у них цей пенсійний червінець (а у багатьох пенсії і цієї суми не досягають) взяли та, з якогось переляку, відібрали, розповідаючи казки про те, як добре живеться працюючим пенсіонерам.

Одночасно відбувається постійне зростання цін на все і вся незалежно від курсів валют, ціни на нафту та інших факторів, якими влада так любить виправдовувати свою внутрішню економічну і соціальну політику. Народ вже не вірить тому, що горезвісні західні санкції і кільце зовнішніх ворогів роблять його життя гірше, на тлі того, як багатіють білякремлівські олігархи. А деякі навіть умудряються, вивівши мільярди доларів з Росії, стати лауреатами різних Топів тих самих країн, звідки ці санкції і військові загрози і сиплються.

А як розцінювати повсюдні, відверто хамські, висловлювання про народ чиновників і депутатів різного штибу? «Ніхто не просив вас народжувати», «бідні пенсіонери – це ледарі і ледарі», «макарошки завжди коштують однаково», «поки ви платите іпотеку, можете написати заяву, щоб дітей взяли в дитячий будинок», «якщо не вистачає коштів, потрібно поменше харчуватися»… Перераховувати всю цю маячню можна дуже довго.

Гаразд, якщо б тільки говорили. Але ж вони саме так і думають. Вони, мабуть щиро, вважають, що абсолютна більшість населення – це «простачки», «лузери», «бидло». Типу всяких різних там робітників, селян, вчителів, лікарів, військових, вчених та інших «невдах».

А як мислять і говорять люди, що займають досить високі посади? Наприклад, уповноважений при президенті РФ з прав підприємців Борис Титов – «житло для молодих» – це антисоціальна програма, це антиэкономическая програма. Чому молоді повинні мати своє житло у власності, ще і з допомогою держави?». Або Голова Ради Федерації Валентина Матвієнко порадила студентам жити не в гуртожитку, а купувати квартири, «нехай це 50 квадратних метрів, але для початку і це непогано». А депутат Держдуми Сергій Вострецов запропонував штрафувати безробітних, вважаючи, що «освічені безробітні, якщо довго не можуть знайти собі місце, повинні влаштовуватися малярами і штукатурами, а якщо відмовляться від низької заробітної плати, їх треба карати».

Вони самі розуміють, про що говорять? Це страшно! У тому сенсі, що страшно далекі вони від народу, як сказав класик. І, відлетівши на іншу орбіту, вони навряд чи захочуть повернутися назад на землю, звичайно, якщо народ їх про це дуже сильно-сильно не попросить. Як вже було століття тому…

Ніяк їм, убогим, не зрозуміти, що Росія не вимірюється грошима. Багатство, нажите нечесним шляхом, нехтується більшістю населення зовсім не тому, що воно для нього недосяжна, а потім тільки, що воно глибоко аморально.

Перераховувати всі дії влади, проведені за останні роки на шкоду власному населенню – справа невдячна, але виникає питання про те, чому це відбувається?

Втім, останнім часом, про справжню мету цих дій, мало-помалу почали проговорюватися.

Спочатку Володимир Познер, сказавши в січні цього року, що, «поки не відбудеться зміна поколінь, поки не прийдуть ті, які взагалі не знають, що таке Радянський Союз, які не зазнали цього, які зовсім по-іншому дивляться на життя, нічого не зміниться».

Потім, на Гайдарівському форумі Анатолій Чубайс сказав те ж саме, тільки іншими словами: «Чим людина старше, тим більше він хворіє, а значить, більше звертається до лікаря. При цьому, незалежно від віку, всі платять однакові податки. Чому молоді, які майже не хворіють, повинні сплачувати за лікування старих? Необхідно ввести спеціальний податок, який буде збільшуватися з віком, щоб люди похилого віку не висіли на шиї у молоді».

Як тут не згадати вислів того ж Чубайса на початку 90-х років, коли, обґрунтовуючи приватизацію в Росії, він заявив: «Не треба думати про народ, ну, нехай вимре 30 мільйонів жителів, вони не вписалися в ринок».

Що це? Виходить, що і «перебудова», і «демократичні перетворення» були сплановані за лекалами біблійного «Результату». Мойсей 40 років водив народ по пустелі, щоб, як стверджують богослови, померли всі ті, хто пам’ятав єгипетське рабство.

Тому і бере їх досада, що сорок років вже скоро пройдуть, а вони, ці кляті «совки», все не вимирають і не вимирають.

А давайте-ка їм пенсійний вік піднімемо, ціни підвищимо з податками, так і нові добре б ввести, за особистим підсобним господарствам пройдемося, штрафи збільшимо… і так далі.

Ех, що б ще такого придумати, щоб завершити так вдало розпочатий процес?

Залишилося тільки пам’ять про велику Перемогу втоптати в бруд. І з’являються всі ці «колі з Уренгоя», дівчата з «Камеді Клаб», плакати на вулицях із зображенням фашистських солдатів, «Єльцин-центри» з великим паплюження радянської історії, пам’ятки Солженіцину, генералу Краснову і дошки Маннергейму, і, приурочені до великих дат, висловлювання і «твори» так званої «творчої інтелігенції…

А потім ці діячі дивуються, чому популярність Йосипа Сталіна і Радянського Союзу з кожним роком зростає і зростає, в тому числі серед молоді.

Видно, є з чим порівнювати…