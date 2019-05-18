«Мені все одно, з ким ви спите!» Соколова закликала Україну не бути Росією

Українська журналістка Яніна Соколова записала відеозвернення в День Європи закликала Україну не бути Росією.

«Мені все одно, з ким ви спите, і якому богу моліться. Я поважаю кожного, тому що ви – людина», — зазначила вона у своєму Twitter

Журналістка зазначила, що нетерпиме ставлення до представників ЛГБТ-спільноти — це дикість. «У Росії за публічне обстоювання прав ЛГБТ карають кримінальним переслідуванням. Давайте бути Україною, а не Росією у цьому напрямку. Давайте дбати, щоб цінності були насамперед і бажання бути собою насамперед», — закликала вона.

«В нашому світі велике щастя — це бути самим собою, говорити про те, що ти хочеш, сміятися з тим, з ким ти хочеш спати з тим, кого любиш. Якщо ми з вами хочемо бути європейцями, то перш за все ми повинні плекати ці цінності. Цінність бути собою і давати це право іншим», — підсумувала Соколова.

— Яніна Соколова (@IaninaSokolova) 18 травня 2019 р.