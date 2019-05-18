Перевірку на безумовну лояльність з боку адміністрації Трампа Зеленський не пройшов

Його вирішили “подресирувати”: поставити нового президента в складну ситуацію, дати відчути себе без вини винуватим, змусити його сіпатися і подивитися, як він буде виходити з цієї ситуації”.

Так чому ж Рудольф Джуліані так і не приїхав у Київ для обробки новообраного президента з метою якнайшвидшого отримання необхідної його клієнту Трампу інформації? Версій ми зібрали кілька, причому виявлення в оточенні Зеленського фігури Лещенка знаходиться в цьому рейтингу на самому останньому місці. За однією версією, приїзд не відбувся, оскільки, за інформацією Джуліані, Зеленський не горить бажанням зберігати Луценка на посаді генпрокурора. Внаслідок чого може позбавити лобістів Трампа зручного механізму поставки даних проти Байдена. Зе не пройшов перевірку на безумовну лояльність, і його вирішили “подресирувати”: поставити нового президента в складну ситуацію, дати відчути себе без вини винуватим, змусити його сіпатися і подивитися, як він буде виходити з цієї ситуації”.

Про це у своїй статті для DT.UA пише Тетяна Силіна. На її думку, це цілком в стилі людей, подібних Джуліані і його клієнту Трампу, відомому своїм фірмовим прийомом різко смикати на себе руку зарубіжних колег при рукостисканні, навмисно бентежачи їх перед початком переговорів.

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“Але найбільш вірогідним видається те, що приїзду Джуліані в Україну перешкодили обурення і шум, підняті демократами і ЗМІ після його першого інтерв’ю з анонсом цілей поїздки в Київ. Прихильники Байдена негайно звинуватили особистого адвоката президента у спробах тиску на представників іншої держави з метою отримати якісь бонуси для свого клієнта на майбутніх президентських виборах у США”, — зазначає оглядач.

Як зауважила Washington Post, “Отже, Руді втручається в закордонне розслідування, намагаючись знайти бруд і звинуватити Байдена у втручанні в закордонне розслідування”.

Голова комітету Палати представників з питань розвідки Адам Шифф закликав Конгрес прийняти закон, який забороняє учасникам виборчих кампаній співпрацювати з іноземними урядами для впливу на американські вибори. А сенатор-демократ Кріс Мерфі звернувся до колег по верхній палаті Конгресу із закликом почати розслідування, з якими цілями адвокат Трампа мав намір відвідати Київ. Мерфі заявив, що Сенат повинен направити в Білий дім офіційний запит, чому приватна особа, яка не є посадовою, планує відправитися в закордонну поїздку без узгодження з Держдепом з цілями, що прямо стосуються зовнішньої політики США.

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Джерело: ZN.UA