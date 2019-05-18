Венесуела зіткнулася з нестачею палива

Щоб заправити автомобіль, водіям по всій Венесуелі потрібно вистояти кілька годин у довгій черзі: у країні з найбагатшими у світі запасами нафти закінчується паливо. Венесуельці сподіваються, що переговори в Осло між урядом і опозицією змінять ситуацію.

“Я сподіваюся, що вони домовляться, і ми зможемо нарешті жити в світі. Для мене це найголовніше. І ще щоб усе це нарешті скінчилося”. “Діалог важливий, але повинні бути дотримані належні умови, повинні бути виконані вимоги венесуельців: встановлення демократії та громадського порядку”.

Жорсткі санкції США щодо енергетичного сектора Венесуели скоротили експорт сирої нафти і призвели до того, що уряд президента Ніколаса Мадуро намагається імпортувати пальне. Але його не вистачає. Не надходять і нафтопродукти, якими розбавляють важку венесуельську нафту, щоб зробити її більш придатною для експорту. Другий за величиною нафтопереробний завод країни зупинений “Вони некомпетентні, не можуть правити! Ось тут і панують хаос і божевілля. Ми вже три години тут стоїмо, і я впевнений, потім вони скажуть нам, що бензину більше немає”.

Міжнародна контактна група, створена за ініціативою ЄС, збиралася направити в Каракас своїх представників ЄС для пошуку шляхів виходу з політичної кризи. Але в четвер стало відомо, що делегація уряду Венесуели сама відправилася в Норвегію на переговори з опозицією. МЗС Венесуели також повідомив у п’ятницю, що готовий обговорити двосторонні відносини з США.