«Загиблий» боєць «Айдара» підірвав гранату в «Приватбанку»: спливли скандальні деталі

Боєць батальйону «Айдар», луганський журналіст Валерій Гаврилов, який загинув в результаті вибуху у відділенні «Приватбанку» 17 травня, раніше вже інсценував свою смерть.

Як повідомив журналіст Володимир Бойко в Facebook, Гаврилов намагався отримати в банку кредит за підробленими документами, проте співробітники викрили його і викликали поліцію.

Потім зловмисник намагався кинути в правоохоронців гранату, однак сам отримав смертельні поранення. Ніхто з клієнтів не постраждав, за винятком поліцейського, який отримав контузію.

Цікаво, що Гаврилов вважався мертвим з лютого 2015 року. Тоді спікер «Айдара» Альберт Чувашов заявив, що боєць загинув під час бою з окупантами на Донбасі.

За словами Бойка, Чувашов заявив про смерть Гаврилова на його ж прохання. Військовий намагався таким чином закрити кримінальне провадження: 4 жовтня 2014 року його і ще одного бійця «Айдара» затримали в Києві за «викрадення заступника міністра охорони здоров’я ЛНР Павла Малюка».

«За версією «викрадачів», вони тільки доставляли Малюка до Києва, щоб передати його в СБУ на виконання наказу командира «Айдара», нинішнього народного депутата України Сергія Мельничука. Незабаром «викрадачі» вийшли під заставу, а потім кримінальне провадження, зареєстроване за заявою дружини Малюка, було закрито», — написав Бойко.

«Чувашов повідомив брехня на прохання самого Гаврилова, таким чином підозрюваний сподівався закрити кримінальне провадження за викрадення Малюка. Але йому ніхто не сказав, що для припинення провадження у зв’язку зі смертю підозрюваного слідчому треба пред’явити свідоцтво про смерть. Тому кримінальне провадження було закрито значно пізніше, копію постанови про припинення провадження Гаврилов отримав восени 2016», — розповів Бойко.