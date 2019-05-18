В Австрії люди вийшли на масові протести з вимогою провести нові парламентські вибори

Перед відомством федерального канцлера Австрії у Відні в суботу, 18 травня, зібралися кілька тисяч демонстрантів, які вимагають проведення нових парламентських виборів.

Стихійна акція спровокована рішенням віце-канцлера Хайнца-Крістіан Штрахе піти у відставку на тлі корупційного скандалу з його участю. Про це повідомляє DW. Протестувальники вимагають також відставки канцлера Себастьяна Курця, який очолює Австрійської народної партії (АНП).

За підсумками виборів у жовтні 2017 року АНП створила урядову коаліцію разом з правопопулістської Австрійською партією свободи (АПС), головування в якій Штрахе також вирішив зараз залишити.

Під час протестів у відомстві канцлера проходить екстрене засідання з приводу відставки Штрахе і майбутнього правлячої коаліції. Курц спочатку планував виступити з заявою не раніше 15.00, але потім виступ було відкладено, судячи з усього, із-за протестів.

Напередодні німецькі видання Der Spiegel і Süddeutsche Zeitung опублікували опинилася в їх розпорядженні відеозапис, на якій Штрахе і голова парламентської фракції АПС Йоханн Гуденус обговорювали з передбачуваної російської бізнесвумен передачу будівельних держзамовлень певним фірмам в обмін на фінансову допомогу партії АПС перед парламентськими виборами.