Посольство США в Україні оголосило про завершення дипмісії Йованович в Україні

Посол США в Україні Марі Йованович завершує дипломатичну каденцію в Україні.

«Посол Йованович завершує дипломатичну каденцію в Києві — оглянемося і переглянемо її трирічну роботу в Україні з просування партнерства між Україною та США», — написали в американському зовнішньополітичному відомстві.

Там також опублікували відео з діяльністю Йованович за три роки. Марі Йованович у понеділок, 20 травня завершує роботу на своїй посаді.

Міністерство закордонних справ України розцінює ротацію посла США Марі Йованович як плановий процес, який відбувається за правилами американської дипломатії.