У Чернігові проведуть реконструкцію парку вартістю два мільярди

Харківське архітектурне бюро “Сіті-Дизайн” презентувало у Чернігові проект масштабної реконструкції центрального парку культури та відпочинку. Вартість реконструкції складає майже 2 млрд грн.

Про це передає Національний Промисловий Портал з посиланням на прес-службу Чернігівської міської ради. Проект реконструкції Центрального парку та частини лісопарку Кордівка в Чернігові був уявлень минулого тижня на засіданні архітектурно-містобудівної ради. Це вже друга презентація проекту, розробленого харківським архітектурним бюро “Сіті-Дизайн”, в якій було враховано зауваження та пропозиції ради. Цей об’єкт подвійного значення.

Не тільки для відпочинку чернігівців, а і як точка росту для завтрашнього дня міста. Я розглядаю такий парк у тому числі і як об’єкт, куди приїдуть і з інших міст, з області, з Києва, Сум і навіть близького зарубіжжя, — розповів Міський голова Чернігова Владислав Атрошенко.

Концепція реконструкції полягає у створенні 5-і парків в одному: міського саду, тематичного парку атракціонів, спортивного парку, зони лісопарку та нової набережної. Всі фрази об’єкти парку будуть розташовані або на вільних місцях, або там, де вже існують якісь інші споруди, в тому числі покинуті. Таким чином всі дерева будуть максимально збережено. Концепція полягає у створенні 5-і парків в одному: міський сад, тематичний парк атракціонів, спортивний парк, зона лісопарку і нова набережна.

Також окрім самого парку створювати водний маршрут, яким курсуватимуть човни. З цією метою буде здійснено розчистку кількох старих річищ Десни та укріплення їх берегів. На каналах буде створена система човнових станцій, які знаходитимуться біля основних атракціонів чі основних активних зон.

На одному з каналів планується облаштувати літній амфітеатр з плавучою сценою для музичних фестивалів тощо. Проектом також передбачено влаштування кільцевого веломаршруту з використанням спеціального покриття, а також будівництво екоотелю з легких конструкцій-екокапсул, розташованих як на землі, так і на деревах.