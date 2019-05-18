В мережі з’явилося відео за підсумками роботи Турчинова (відео)

Після вчорашньої заяви Олександра Турчинова про його відставку з посади секретаря РНБО в інтернеті з’явилося відео за підсумками його роботи, починаючи з часів Майдану і дотепер.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне відео з’явилося в YouTubе.

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Нагадаємо, що рішення про відставку Турчинова оприлюднила прес-служба РНБО 17 травня.

Олександр Турчинов перебував на посаді секретаря РНБО з грудня 2014 року. 10 лютого 2015 року він керував наступом сил АТО під Маріуполем, коли українські бійці звільнили від бойовиків 5 населених пунктів, зокрема Широкине.

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Джерело: Цензор.НЕТ