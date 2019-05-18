Катастрофічний стан теплокомуненерго і мільярдні борги — чому «гігант» досі не написав заяву про відставку?!

«Я хотів би попередити всіх українців: чекати (зниження ціни на газ) не потрібно, тому що від них не залежить. Якщо чекати і нічого не робити, нічого не зміниться в цьому житті. Тому саме моє бачення — рухатися по енергоефективності», — сказав Зубко.»

Цю цитату віце-прем’єра Геннадія Зубка навів сьогодні в ФБ опозиційний політик, екс-міністр ЖКГ Олексій Кучеренко.

Три питання до гіганта думки» і отця української енергоефективності:

1. За п’ять років Фонд енергоефективності так і не запрацював.

Хто винен — Путін або «популісти»?!

2. 60 млрд грн боргу споживачів за «комуналку» — як «гігант» бачить вирішення цієї проблеми?!

Вони розсмокчуться?!

3. Катастрофічний стан теплокомуненерго і мільярдні борги — чому «гігант» досі не написав заяву про відставку?!

Далі Олексій Кучеренко дав посилання на сьогоднішню замітку «Українцям порадили не чекати зниження ціни на газ» в «Економічній правді».

Нагадаю, у вересні 2016 року у Верховній Раді стався кумедний випадок — Гройсманом у прямому ефірі послав Зубко на «три букви».

«Ти ще раз так скажеш, я тебе вижену на*уй звідси», — вигукнув тоді Гройсман, обурений відповіддю Зубко на його доручення.

Бажання Гройсмана абсолютно справедливо. Тільки йти за вказаною адресою потрібно не одному Зубко, але і Гройсману разом з ним…

Втім, ці два «гіганта» напевно вже дуже скоро очистять від себе український уряд…