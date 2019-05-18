Катастрофічний стан теплокомуненерго і мільярдні борги — чому «гігант» досі не написав заяву про відставку?!
«Я хотів би попередити всіх українців: чекати (зниження ціни на газ) не потрібно, тому що від них не залежить. Якщо чекати і нічого не робити, нічого не зміниться в цьому житті. Тому саме моє бачення — рухатися по енергоефективності», — сказав Зубко.»
Цю цитату віце-прем’єра Геннадія Зубка навів сьогодні в ФБ опозиційний політик, екс-міністр ЖКГ Олексій Кучеренко.
Три питання до гіганта думки» і отця української енергоефективності:
1. За п’ять років Фонд енергоефективності так і не запрацював.
Хто винен — Путін або «популісти»?!
2. 60 млрд грн боргу споживачів за «комуналку» — як «гігант» бачить вирішення цієї проблеми?!
Вони розсмокчуться?!
3. Катастрофічний стан теплокомуненерго і мільярдні борги — чому «гігант» досі не написав заяву про відставку?!
Далі Олексій Кучеренко дав посилання на сьогоднішню замітку «Українцям порадили не чекати зниження ціни на газ» в «Економічній правді».
Нагадаю, у вересні 2016 року у Верховній Раді стався кумедний випадок — Гройсманом у прямому ефірі послав Зубко на «три букви».
«Ти ще раз так скажеш, я тебе вижену на*уй звідси», — вигукнув тоді Гройсман, обурений відповіддю Зубко на його доручення.
Бажання Гройсмана абсолютно справедливо. Тільки йти за вказаною адресою потрібно не одному Зубко, але і Гройсману разом з ним…
Втім, ці два «гіганта» напевно вже дуже скоро очистять від себе український уряд…