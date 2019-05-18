У бойовиків на Донбасі з’явилася дорога зброя: тривожні подробиці (відео)

Стало відомо про те, що останнім часом бойовики на Донбасі стали використовувати проти ЗСУ дорогі протитанкові керовані ракети.

Сюжет 112 Україна із інформацією про це було оприлюднено на Facebook-сторінці 93-тя ОМБр Холодний Яр.

“Раніше це була війна артилерій. Сьогодні більше застосовують стрілецьку зброю. Останнім часом ворог став застосовувати протитанкові керовані ракети. Це досить дорога зброя, але противника це не зупиняє. Також окупанти застосовують більш сучасні боєприпаси. Наприклад, міни ПОМ-2. Це засіб дистанційного мінування”, – розповів український боєць.