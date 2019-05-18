Запит РФ скликати засідання Радбезу ООН щодо мовного закону прокоментував Клімкін

Міністр закордонних справ Павло Клімкін прокоментував ініціативу РФ скликати засідання Ради Безпеки ООН щодо українського закону про мову.

Свою позицію він виклав у Facebook.

“Вчора Росія зробила запит на проведення засідання Ради Безпеки ООН через ухвалення Верховною Радою України закону про мову. Для нас відродження української мови – це питання не тільки гуманітарне і не тільки політичне. У нинішніх умовах це, перш за все, питання національної безпеки і нашого виживання як народу й держави”, – написав міністр.

На переконання Клімкіна, Кремль свідомо “махлює” з поняттями «етнічний росіянин» і «російськомовна людина», ставлячи між ними знак рівності й присвоюючи собі право захищати їх навіть зі зброєю у руках. Саме під гаслами «захисту російськомовних» Росія окупувала в 2014-му Крим та Донбас і намагалася створити на нашій землі свою фейкову «Новоросію», наголосив глава МЗС.

“А з російською у нас жодних проблем. В нас проблеми з тими у Росії, хто не хоче бачити незалежної соборної України та української політичної нації”, – підкреслив урядовець.

Коментуючи ухвалення закону про мову, він наголосив, що з погляду міжнародної практики не відбулося нічого екстраординарного, і українська мова не отримала “жодних особливих прав і привілеїв, які б могли викликати бодай найменші підозри щодо недемократичності чи шовінізму”.

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“Просто в Україні нарешті спромоглися ухвалити закон про державну мову, як того вже давно вимагала наша ж Конституція. Такі закони давно існують у багатьох демократичних державах, і наш на їхньому тлі виглядає цілком стандартно, адже він забезпечує українській мові такі ж права та можливості, які має державна мова в будь-якій цивілізований і благополучній країні”, – зауважив міністр.

Нагадаємо, що 17 травня делегація Російської Федерації в ООН звернулася до голови Ради Безпеки Організації з проханням скликати засідання у зв’язку з ухваленням Верховною радою України закону про мову.

Верховна Рада 25 квітня ухвалила Закон “Про забезпечення функціонування української мови як державної”. 15 травня його підписав Президент Петро Порошенко.

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Джерело: Укрінформ