Завершилася розшифровка «чорних ящиків» з згорілого в «Шереметьєво» авіалайнера Sukhoi Superjet 100

Міждержавний авіаційний комітет повідомив, що завершив розшифровку даних бортових самописців авіалайнера Sukhoi Superjet 100, який загорівся при посадці в московському аеропорту «Шереметьєво».

Як з’ясували журналісти, екіпажу літака за це події світить солідний термін.

В даний час проводиться аналіз отриманої інформації. МАК передав відповідну інформацію в Росавіації.

Тим часом командира та другого пілота згорілого в «Шереметьєво» Sukhoi Superjet 100 загрожує до 15 років в’язниці. Про це повідомляють російські ЗМІ, посилаючись на джерело, близьке до розслідування.