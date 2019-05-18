Обізвали педофілами: журналісти 1+1 вляпалися в новий скандал

Журналісти телеканалу 1+1 допустили грубу помилку в матеріалі про зміни польського законодавства щодо покарання для педофілів.

Інцидент стався в ефірі телеканалу напередодні. Співробітники замість римсько-католицької церкви назвали греко-католицьку.

«У фільмі «Тільки не кажи нікому», після якого депутати Сейму вирішили продовжити тюремні терміни для ґвалтівників дітей, йшлося про сексуальне насильство в римо-католицьких церквах, а не греко-католицьких, як було сказано в ефірі», — сказала ведуча Наталія Мосейчук.

«Ми дуже щиро перепрошуємо», — заявили в ТСН.