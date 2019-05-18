Порошенко підписав указ про День батька

День батька в Україні буде відзначатися щорічно у третю неділю червня.

Президент України Петро Порошенко підписав указ про встановлення свята — Дня батька. Про це повідомляє прес-служба адміністрації президента.

Відтепер День батька в Україні буде відзначатися щорічно у третю неділю червня.

«День батька встановлено з метою створення сприятливих умов для зміцнення інституту сім’ї як основи суспільства і визнання на державному рівні ролі батька у вихованні дітей», — йдеться в повідомленні.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.