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Порошенко підписав указ про День батька

18.05.2019

День батька в Україні буде відзначатися щорічно у третю неділю червня.

Президент України Петро Порошенко підписав указ про встановлення свята — Дня батька. Про це повідомляє прес-служба адміністрації президента.

Відтепер День батька в Україні буде відзначатися щорічно у третю неділю червня.

«День батька встановлено з метою створення сприятливих умов для зміцнення інституту сім’ї як основи суспільства і визнання на державному рівні ролі батька у вихованні дітей», — йдеться в повідомленні.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

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