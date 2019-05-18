У Запоріжжі розслідують випадок побиття місцевого жителя чоловіком у поліцейській формі

У Запоріжжі почалося розслідування жорстокого побиття місцевого жителя. Бив чоловіка кийком чоловік у поліцейській формі.

Був агресор поліцейським або протизаконно одягався в одяг, схожий на формений, належить з’ясувати в ході службової перевірки. Інцидент з побиттям стався 16 травня у дворі будинку по проспекту Соборного 222, – пишуть ЗМІ.

Місцеві жителі спостерігали за сценою через вікно і зняли, як людина у формі завдає удари, його жертва падає на землю, після цього можливий поліцейський ще раз б’є місцевого жителя кийком по голові і йде.

За інформацією запорізького сайту, потерпілому чоловікові довелося викликати медичну бригаду.

Від госпіталізації він відмовився. Також очевидці вказують, що чоловік був п’яним і до прибуття людей у формі поводився буйно: кричав і лаявся матом.