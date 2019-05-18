Адвокат Трампа цікавиться, чи заарештують Коломойського

Персональний адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані обурений тим, що олігарх Ігор Коломойський після приїзду в Україну погрожував двом американським громадянам.

Про це він написав у суботу у Twitter, коментуючи інформацію про повернення Коломойського в Україну.

«Як тільки він повернувся, він погрожував двом американським громадянам. Представники Коломойського і вороги президента Трампа консультують новообраного президента. Буде він заарештований?», — написав Джуліані.

«І вони ходять тут по Україні, збирають з людей гроші, розповідають, що вони близькі з паном Джуліані — і вони вирішать з паном Луценком будь-яке питання. Пан Луценко про це навіть не знає. І, я думаю, пан Джуліані теж про це не знає», — сказав Коломойський.

«І в найближчому майбутньому, повірте мені, ми цих двох «субчиков» виведемо на світ божий. Щоб вони не думали…», — додав олігарх.

Він розповів, що Парнас і Фруман приїжджали до нього в Ізраїль і розповідали, як треба з Зеленським спілкуватися».

«Я сказав — я не маю відношення до Зеленському. Після цього вони зникли — і тут почалися всі ці провокації: про Джуліані, оточення, позбутися, ще якась маячня», — сказав Коломойський, коментуючи заяву Джуліані про те, що Зеленський повинен позбутися «причіп з минулого і кримінальних олігархів Ігоря Коломойського та інших».