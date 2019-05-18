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Указ Президента: Щороку в Україні відзначатиметься День батька у третю неділю червня

18.05.2019

Президент України Петро Порошенко підписав Указ про установлення свята – Дня батька.

День батька установлено з метою створення сприятливих умов для зміцнення інституту сім’ї як основи суспільства і визнання на державному рівні ролі батька у вихованні дітей.

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Відтепер День батька в Україні відзначатиметься щороку у третю неділю червня.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

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Джерело: АП

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