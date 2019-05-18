Skoda прокоментувала закриття заводу в Україні

Інформація про закриття заводу в Україні повністю не була підтверджена. І компанія не планує згортати виробництво, але і нових інвестицій у підприємство поки не надійде.

Про це повідомляє офіційний представник бренду компанія «Єврокар».

«SKODA є системоутворюючим автомобільним інвестором, визначаючи за дорученням Volkswagen Group потенційне місце для нового мультибрендового заводу, після ретельного аналізу скоротила вибір до 4 країн Східної і Південно-Східної Європи. України, як можна здогадатися, серед них немає. За офіційною інформацією SKODA AUTO очікується, що остаточне рішення про майданчику буде прийнято протягом найближчих місяців», — передає представництво.

У планах концерну VAG розвивати присутність на ринках та інвестувати у нові потужності. Однак, наша країна не увійшла в список тих, хто отримає бюджет від корпорації. Виробництво автомобілів Skoda буде тривати до тих же темпах, що і раніше.

«У відповідь на запит «Єврокар SKODA AUTO» також зазначила, що створення нового мультибрендового заводу, тим не менш, не пов’язано з переміщенням виробництва з України. Незважаючи на позитивний сенс цього меседжу, висновок досить однозначна: на жаль, Україна не витримала конкуренції з сусідніми країнами в боротьбі за великого інвестора. Можна сказати, що вона навіть не вступала в боротьбу … за 1,4 млрд євро інвестицій, 5000 нових робочих місць і можливість виробництва 300 000 автомобілів в рік з рівнем експорту 4 500 000 000 євро», — відповідає прес-служба «Єврокар».