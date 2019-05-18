Коломойський заявив, що не входить в оточення Зеленського

Олігарх Ігор Коломойський не вважає себе частиною оточення новообраного президента Володимира Зеленського.

Журналіст Михайло Ткач запитав у Коломойського, чи є він частиною оточення Володимира Зеленського. Олігарх відповів, що не потрібно пов’язувати їх.

«Я вже сто разів про це говорив – ніякий я не «оточення». Я сам по собі. Коли я займався бізнесом, пане Зеленський ходив у школу. Не треба нас пов’язувати. Ну, можна говорити, можна прив’язати одне до іншого… Я не хочу якісь вульгарні або банальні приклади наводити», — сказав Коломойський.

Нагадуємо: журналіст зустрівся з Коломойським в одному з ресторанів Києва, де той був в оточенні народних обранців, бізнесмена та своїх бізнес-партнерів. Олігарх розповів, що приїхав в Україну на 5 років «за сімейними обставинами».