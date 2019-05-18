Грози в Україні: вибух кульової блискавки, пожежу від блискавки, підтоплення

«Кульова блискавка під час грози через систему вентиляції залетіла в літню кухню і вибухнула. В результаті вибуху отримав значні пошкодження підвісна стеля, він обвалився. На щастя, вибух не викликав пожежі», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на момент інциденту всередині будинку знаходилось двоє дорослих і п’ятеро дітей, серед них двоє сусідських. Їх доставили в лікарню, а після огляду медики відпустили додому.

У той же час ДСНС повідомляє, що в р. Старокостянтинів Хмельницької області пожежники ліквідували пожежу в будинку, що стався через розряду блискавки.

Повідомлення про пожежу надійшло о 03:20 в ніч на суботу.

«Завдяки оперативним діям, бійцям ДСНС вдалося швидко загасити пожежу, тим самим рятуючи житловий будинок від повного знищення вогнем і не допустивши її поширення на сусідні господарські будівлі. Пожежу було локалізовано о 3:28, а в 3:31 ліквідовано», — йдеться в повідомленні.

Рятувальники додали, що травмованих та загиблих на пожежі не було, а його причиною був електростатичний розряд.

Сайт ДСНС також повідомляє, що станом на 19 годин суботи в результаті інтенсивних опадів 17-18 травня в 5 областях було підтоплено 188 домогосподарств. З них залишаються підтопленими 64.

Зокрема, у Хмельницькій підтоплено 66 домогосподарств (з них 7 житлових будинків) у 8 районах.

В Івано-Франківській області було підтоплено 60 домогосподарств у с. Микуличин Яремчанської міської ради, частково зруйнована автомобільна дорога місцевого значення довжиною близько 800 м. Крім того, в р. Калуш підтоплені 3 дворогосподарства.

У Рівненській області було підтоплено 46 домогосподарств у 5 районах.

У Житомирській області було підтоплено 10 домогосподарств в результаті руйнування шлюзу ставка в с. Жеребилівка Новоград-Волинського району.

В Тернопільській області підтоплено 3 домогосподарства в с. Бышки Козівського району.