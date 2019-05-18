«Їй краще жувати, ніж говорити»: Добкін знову накинувся на Соколову

Народний депутат України з фракції «Опозиційного блоку» Михайло Добкін знову вступив у словесну перепалку з журналісткою Яніною Соколовою.

Політик у грубій манері прокоментував її пост в Twitter, в якому вона анонсувала вихід інтерв’ю з Дмитром Дубілетом, директором з інформаційних технологій в «Приватбанку».

«Дядя Петя дозволив у власників Привату інтерв’ю брати?! Чи все-таки ні?! Ох ви і перевертні!» — написав Добкін, додавши, що Соколовою «іноді краще жувати, ніж говорити».

Соколова ж не залишила без уваги вислів Добкіна, пожартувавши, що скучила за нардепу і мріє записати з ними інтерв’ю.