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Порошенко дав орден Волкеру і ранг посла Ар’єву

18.05.2019

Президент Петро Порошенко нагородив спецпредставника США з питань України Курта Волкера орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня.

Відповідний указ від 18 травня оприлюднено на сайті президента.

Відзначається, що Волкер нагороджений «за вагомий особистий внесок у підтримку та розвиток демократії в Україні, відновлення державного суверенітету і територіальної цілісності Української держави».

Крім того, іншим указом Порошенко присвоїв дипломатичний ранг надзвичайного і повноважного посла голові комітету ПАРЄ з питань культури, освіти, науки і медіа Володимиру Ар’єву, заступнику міністра закордонних справ Єгору Божко, голови постійної делегації Верховної Ради у Парламентській асамблеї ОБСЄ Артуру Герасимову, а також послу України в Греції Сергію Шутенко.

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