Адмінсуд Києва відкрив провадження щодо позову Розенблата до Порошенка і Ситнику

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження за позовом позафракційного нардепа Борислава Розенблата, який просить встановити відсутність у президента України Петра Порошенка повноважень при призначенні директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артема Ситника, відсутність компетенції у Ситника за виконання обов’язків директора НАБУ і визнати протиправними дії голови бюро на цій посаді.

Про це, 17 травня, поінформував сайт судової влади України.

“Справа буде розглядатися у спрощеному провадженні без виклику сторін, судові засідання будуть проводитися за наявними у справі матеріалами”, – сказано в повідомленні.

Розенблат входив у фракцію Блоку Петра Порошенка у Верховній Раді, але з-за “бурштинової справи” його виключили з фракції. Нагадаємо, Розенблат звинуватив директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника в “зливі” “чорної бухгалтерії” Партії регіонів у штаб кандидата в президенти США Хілларі Клінтон в 2016 році і передав декільком українським телеканалам флешки з записами розмов директора НАБУ.

Пізніше Розенблат, якого повинні судити за хабар і зловживання впливом, подав позов до президента Петру Порошенку і директору Національного антикорупційного бюро Артему Ситнику.