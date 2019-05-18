Юрій Грузінов, Михайло Винницький, Райвіс Вецкаганс отримали громадянство України

Президент України Петро Порошенко підписав Укази про надання громадянства України Юрію Грузінову, Михайлу Винницькому, Райвісу Вецкагансу.

«На останньому засіданні комісії із надання громадянства, на підставі звернення Державної міграційної служби, були рекомендовані кілька осіб до прийняття до громадянства України. На підставі подаяння я прийняв рішення про прийняття кожного з вас до громадянства», – повідомив Глава держави під час зустрічі з документалістом, кінооператором Юрієм Грузіновим, викладачем Києво-Могилянської бізнес-школи Михайлом Винницьким, Головою адміністрації морських портів України Райвісом Вецкагансом.

«Вважаю, що це велика гордість і велика честь для вас стати громадянам України. І велика приємність для України мати таких громадян», – сказав Петро Порошенко, підписуючи відповідні документи.

Також читайте: Громадянство України стає дедалі бажанішим

Викладач Києво-Могилянської бізнес-школи Михайло Винницький подякував Главі державі за рішення про надання громадянства і презентував йому свою документальну книгу про події Революції Гідності. «З Вашого дозволу, я її підписав Вам: Президентові Петру Порошенку з величезною вдячністю і повагою до здійснених історичних подвигів. Винницький, громадянин України», – сказав він.

Голова адміністрації морських портів України Райвіс Вецкаганс також подякував за надання громадянства України. «Для мене велика честь бути громадянином України і використовувати свій досвід для розвитку морських портів України. Я дякую Вам за надання мені паспорту України і можливості працювати на розвиток держави Україна», – зазначив Райвіс Вецкаганс.

Документаліст Юрій Грузінов подякував за рішення про надання громадянства України та запевнив, що буде продовжувати докладати зусиль для виховання дітей, молодого покоління України, зокрема в рамках Всеукраїнської дитячої культурної місії «Жовтий автобус», яка покликана об’єднати школярів усієї України, надати їм можливість прямого спілкування та реалізації спільних проектів розвитку.

Тільки цікаве та важливе потрапляє до нас в Telegram. Підписуйтесь!

Джерело: АП