Курс юаня 2019: падіння валюти КНР обрушить рубль

Росіяни звикли пильно стежити за курсом долара, однак є ще одна валюта, від якої залежить найближче майбутнє рубля — китайський юань. На тлі новин про проблеми у торговельних переговорах між Вашингтоном і Пекіном, валюта КНР почала стрімко дешевшати.

І хоча з одного боку, це в інтересах китайських виробників, з іншого, обвал юаня може спричинити за собою і рубль. А обвал, в світлі останніх новин, виглядає цілком вірогідним.

«Протягом багатьох років Китай підтримував порівняно низький курс юаня, що дозволяло йому накопичувати валютні резерви і розвивати власну економіку, зокрема, експортно-орієнтовані галузі», — пояснює ситуацію з китайською валютою головний аналітик Банку «Солідарність» Олександр Абрамов.

З середини 90-х років і до світової фінансової кризи 2008-2009 років за долар давали понад 8 юанів. Однак після кризи США почали активніше тиснути на Пекін з тим, щоб він зміцнював свою валюту, так як американським компаніям було все важче конкурувати з китайськими.

У наступні роки курс юаня то падав, то піднімався, але в підсумку на початку 2019 року зміцнився до рівня 6,7 за долар, що, здавалося б, влаштовує всіх.

Але на початку травня відбулася ескалація торгової війни між США і КНР, що застало інвесторів по всьому світу зненацька. Фондові індекси обвалилися, а основний удар стався на китайський фінансовий ринок, з якого розпочався масштабний відтік капіталу. За лічені дні курс юаня впав до 6,9 за долар.

Зараз обидві сторони планують прийняти принципове рішення щодо торговельної угоди на найближчому саміті G20, який пройде в кінці червня. До цієї пори, за прогнозом експерта банку «Солідарність», курс юаня буде під тиском, але не впаде нижче рівня минулого року — 7 за долар.

«Але якщо виявиться, що перспективи угоди повністю зникли, ми побачимо набагато більш масштабне ослаблення юаня, до 8-9 за долар. Перспектива курсу залежить від долі торговельних переговорів», — дає прогноз Олександр Абрамов.

Як юань пов’язаний з курсом рубля

Проблема в тому, що ослаблення юаня може спричинити за собою падіння курсу рубля, і серйозно.

«Коли відбулося ослаблення юаня в 2015-2016 роках, російський рубль впав з 49 до 80 рублів за долар. Він набагато сильніше реагує на зміни настроїв на фінансових ринках, що логічно, оскільки наша економіка значно поступається китайській за масштабами і слабо диверсифікована», — говорить аналітик.

«Зростання протекціонізму, ескалація торгових воєн — все це буде бити за цінами на енергоносії. А для нас це основне джерело надходження валюти. Якщо на це накладеться світова фінансова криза, почнеться втеча інвесторів з країн, що розвиваються. Для нас такий сценарій буде означати серйозне ослаблення нацвалюти, але з урахуванням того, що валютні резерви Банку Росії перевалили за 400 млрд. доларів, можна сказати, що у нас є ресурси для того, щоб подолати цей період. Хоча, звичайно, витрати ми понесемо», — такий прогноз курсу рубля від Олександра Абрамова.