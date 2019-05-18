Відразу в декількох країнах пройшли марші проти популізму напередодні виборів в Європарламент

Напередодні виборів у Європарламент відразу в декількох країнах мітинги проводять противники популізму. У Хорватії на такий захід прибув лідер європейських консерваторів Манфред Вебер.

Він закликав присутніх не голосувати за ультраправих, нагадавши про міністра внутрішніх справ Італії Маттео Сальвини і голові французького Національного об’єднання Марін ле Пен, які в суботу разом проводили мітинг в Мілані.

Манфред Вебер, Європейська народна партія: «Популізм — не рішення для Європи. Це стає все більш і більш очевидно. І це не стільки питання Австрії, скільки питання Мілана». У Румунії до прихильників опозиційної Національної ліберальної партії приєднався президент країни Клаус Йоханнис.

Він нагадав присутнім, що одночасно з європейськими виборами в Румунії відбудеться референдум про реформу системи правосуддя.

У Польській столиці прихильники опозиційних партій провели марш в підтримку загальноєвропейських цінностей. Партії входять до складу коаліції «Польща в Європі». Учасники маршу розкритикували позицію правлячої партії Право і справедливість», яка, на думку лібералів, дотримується загальноєвропейських цінностей лише на словах.

Гжегож Схетина, партія «Громадянська платформа»: «Ми були і залишаємося на правильній стороні. Ми завжди будемо на боці конституції і верховенства закону, ми завжди будемо проти беззаконня. Ми — за Польщу і за її жителів, а не за партійну касту. 26-го травня ми разом підемо на вибори і разом переможемо.

Вільна Польща у вільній, сильній Європі». Найбільші фракції європарламенту — консерватори і соціал-демократи вважають зростання ультраправих і популістських настроїв загрозою європейській єдності.

Нагадаємо, Великобританія почала готуватися до виборів у Європейський парламент на тлі постійної відстрочки Brexit. Також відомо, що права партія “Брати Італії” на виборах в Європарламент висуне кандидатом Кайо Джуліо Чезаре Муссоліні – правнука фашистського диктатора Беніто Муссоліні.