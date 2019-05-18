Футбол: “Динамо” обіграло “Маріуполь” з рахунком 2:1

Кияни здобули мінімальну перемогу.

Сьогодні, 18 травня, в Києві на НСК “Олімпійський” відбувся матч 29-го туру української Прем’єр-ліги, в якому “Динамо” зустрічалося з “Маріуполем”.

Зазначимо, що у випадку нічиєї чи поразки “Динамо” “Шахтар” оформив би дострокове чемпіонство.

Однак підопічні Хацкевича відтермінували цю подію, обігравши “Маріуполь” з рахунком 2:1. Дебютний гол забив уругваєць Карлос Де Пена, а ще один результативний удар на рахунку Циганкова. У складі “Маріуполя” на останніх хвилинах своє прізвище на табло вписав екс-гравець “Динамо” Федорчук.

“Динамо” – “Маріуполь” – 2:1

Гол: Де Пена, 32, Циганков, 87 – Федорчук, 90+1.

“Динамо”: Бущан, Кендзьора, Бурда, Шабанов, Сідклей, Сидорчук (Дуелунд, 90), Циганков, Андрієвський (Шапаренко, 90), Де Пена, Шепелєв, Русин (Бєсєдін, 82).

“Маріуполь”: Худжамов, Чоботенко, Биков, Кирюханцев, Яворський, Піхальонок (Борячук, 72), Ігнатенко, Мішньов (Морозюк, 57), Зубков, Чурко (Вакула, 62), Фомін.

Попередження: Русин – Ігнатенко, Биков.

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Таким чином, “Шахтар” може стати чемпіоном України завтра, 19 травня, якщо в Запоріжжі підопічні Фонсеки обіграють луганську “Зорю”.

Раніше повідомлялося про те, що знаменитий тренер готовий очолити “Динамо”.

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Джерело: ZN.UA