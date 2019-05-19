Порошенко дав громадянство ще трьом іноземцям: хто вони

Президент України Петро Порошенко дав українське громадянство документалісту і кінооператору Юрію Грузинову, вчитель Михайлу Вінницькому і главі адміністрації морських портів Райвису Вецкагансу.

Відповідне розпорядження було опубліковано на сайті президента 18 травня. Рішення було прийнято на засіданні комісії з надання громадянства.

«Вважаю, що це велика гордість і честь для вас – стати громадянами України. І велика приємність для України мати таких громадян», – зазначив президент.

В знак подяки викладач Києво-Могилянської бізнес-школи Вінницький презентував Порошенко свою книгу про події Революції Гідності

У свою чергу, голова Адміністрації морських портів України Вецкаганс пообіцяв використовувати свій досвід для розвитку цієї галузі.

Документаліст Грузинів зазначив, що продовжуватиме докладати зусиль до виховання молодого покоління України.