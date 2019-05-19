Портников: Я вже бачу, яку кількість пристосуванців і кон’юнктурників буде шукати своє місце під сонцем «Слуги народу»

Новообраному президентові України Володимиру Зеленському свої послуги запропонують пристосуванці і пройдисвіти. Таку думку висловив 18 травня у Facebook політичний оглядач Віталій Портніков.

«Я вже бачу, яку кількість різноманітних пристосуванців і кон’юнктурників буде шукати своє місце під сонцем «Слуги народу», як уже 20 травня до президентської адміністрації потягнуться чиновнички, депутатики, экспертики, просто пройдисвіти, вся ця невгамовна жадібна челядь, усі ці сільські грамотії з неіснуючими дипломами, всі ці борці за народне щастя і справедливість з брудними рученятами, вся ця піна», – написав він.

За словами оглядача, він може гарантувати, що «на цей раз не вдасться пристосуватися».

«Не можна пристосуватися до хаосу, до взаємовиключних рішень, до спроб одночасно догодити патріотам і коллаборантам, Москві та Вашингтону, народу і олігархам, до некомпетентності, до тріумфальної віртуальності, до дитячої самовпевненості», – зазначив Портніков.

Він вважає, що «в цій ситуації виграє тільки той, хто буде чинити опір хаосу чи зможе дистанціюватися від нього на безпечну відстань».

«Але ви ніколи не повірите, тому що у вас аж свербить», – заявив Портников.

21 квітня в Україні пройшов другий тур виборів президента. Згідно з остаточними підсумками, новим президентом України став Зеленський, який набрав 73,22% голосів. Чинний президент України Петро Порошенко отримав 24,45% голосів виборців.

Верховна Рада призначила інавгурацію Зеленського на 20 травня.