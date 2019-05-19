Під Херсоном водій насмерть збив дітей на скутері: усі подробиці

Під Херсоном 30-річний водій автомобіля «Део Ланос Пікап» збив на смерть 15-річного хлопця та його 8-річну сестру, коли вони на скутері здійснювали лівий поворот на перехресті в бік села. Про це повідомляє поліція Херсонської області.

ДТП сталося близько 15:20 на автодорозі Нова Каховка — Скадовськ поблизу села Плодове. В результаті зіткнення діти від отриманих травм померли на місці.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».

Водій автомобіля затриманий. Експерти будуть проводити експертизу для встановлення причини ДТП. Стаття, за якою відкрито кримінальну справу, передбачає позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.