Матюкалася і била ногами: п’яна українка влаштувала бешкет у літаку

На авіарейсі Барселона-Київ 17 травня п’яна жінка влаштувала скандал і кидалася на пасажирів з матюками та кулаками.

Про інцидент повідомила очевидець Олександра Єфименко в Facebook, відзначивши, що в цей момент літак йшов на зниження, висота становила 11900 м



«Дівчина купила в Duty Free пляшку віскі, випила її на борту, ігноруючи прохання бортпровідників цього не робити, і вирішила, що летять з нею іноземці не повинні перебувати в літаку. Тому що вони – іноземці», — написала вона.

По прильоту дівчину чекав наряд поліції, прямо біля трапа.

«Моралі немає, але коли стюардеса Лідія Полянська сказала своїм поставленим дикторським голосом: «А ну ка заспокойтеся!», заспокоїлася навіть я», — додала Єфименко.

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