Повний конфуз: Лазарєв реально зганьбив Росію на «Євробаченні-2019»

Представляє на пісенному конкурсі «Євробачення-2019» країни-агресора Російську Федерацію російський співак Сергій Лазарєв потрапив у некоректну ситуацію зі своїм конкурсним номером.

Конфуз з Лазарєвим стався в суботу, 18 травня, коли артист з Росії виступив на сцені Євробачення, заспівавши пісню Scream. Все б наче й нічого, якби представниця Північної Македонії Тамара Тодевская не виступила б з практично ідентичним номером. Відео виступу було оприлюднено в «Ютубі».

Варто зазначити, що виступи артистів у фіналі пісенного конкурсу пройшли під номерами 5 (Лазарєв) і 8 (Тодевская). Обидва виконавця використовували основною декорацією в номерах дзеркальні екрани, на яких транслювався їх зображення. Більш ого принципи постановки номерів також дуже схожі, як і самі пісні. У свою чергу сам Сергій Лазарєв раніше прокоментував ситуацію, наголосивши, що їх номери насправді дуже нагадують один одного, але ця ситуація не змусила бентежитися російського співака.