Літак з Туреччини здійснив екстрену посадку в аеропорту Львова

У суботу, 18 травня, в міжнародному аеропорту “Львів” імені Данила Галицького відбулася екстрена посадка літака з Туреччини. Про це повідомляє видання Varta 1.

“О 14:45 в аеропорту “Львів” здійснив аварійне приземлення літак з Анталії.

Є інформація, що сталася розргерметизация салону”, – йдеться в повідомленні видання. Відзначається, що аварійну посадку здійснив рейс BKV2170 Анталія-Львів, Boeing 737-400 UR-CQX.

Як повідомили виданню очевидці НП, в результаті екстреної посадки ніхто з пасажирів не постраждав”. На даний момент інформації про потерпілих немає. Обставини події уточнюються.