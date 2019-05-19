Краєвиди Києва потрапили в топ-10 захоплюючих у світі

Видання The Guardian склало список 10 кращих міських пейзажів на думку мандрівників, в який увійшов Київ.

Українська столиця зайняла восьме місце в рейтингу, де уточнюється, що головним визначних видом є Андріївська церква.

«Андріївська церква пастельних тонів, яка розташована на вершині крутого пагорба в історичному Подільському районі Києва, має прекрасну архітектуру в стилі бароко», — розповіли мандрівники.

Київ

Перші місця в списку також зайняли бухта Гавани на Кубі, види з фунікулера у Вероні, оглядовий майданчик у норвезькому Бергені, тераса Фауни в Вальпариосо (Чилі).

Куба

Краєвиди з гори Артсанда в іспанському Більбао, оглядовий майданчик Лотте-Центр у Ханой (В’єтнам), Музей американського мистецтва Уїтні в Нью-Йорку, види з гори Лайонс-Хед в Кейптауні.

Більбао

Нью-Йорк