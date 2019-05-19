Володін, коментуючи слова Зеленського про Крим, заявив, що новообраний президент України може закінчити своє правління «безславно, як і Порошенко»

Спікер Держдуми Росії В’ячеслав Володін сказав, що новообраний президент України Володимир Зеленський може закінчити своє правління «так само безславно, як і чинний глава держави Петро Порошенко.

Він заявив про це, коментуючи заяву новообраного президента України Володимира Зеленського, присвячене 75-й річниці депортації кримчан, йдеться в повідомленні Держдуми, опублікованому в Facebook 18 травня.

«Зеленський повинен розуміти, що якщо починати роботу в своїй новій посаді з подібних заяв, то можна закінчити своє правління так само безславно, як і Порошенко. З питання ж територіальних претензій до Росії краще, ніж наш президент Володимир Путін не скажеш: «від мертвого осла вуха ви отримаєте», а не Крим», – сказав Володін.

Він стверджує, що в 2014 році народ Криму «звільнився від окупантів і возз’єднався з Росією».

«Президент України повинен добре знати історію і події, які відбувалися в Україні п’ять років тому, без цього неможливий розвиток відносин, заснованих на дружбі і довірче співробітництво», – зазначив спікер Держдуми.

Володін також припустив, що у новообраного глави держави починаються проблеми зі здоров’ям.

«Можу пояснити заяву Зеленського тим, що, можливо, воно пов’язане з початком захворюванням на деменцію (недоумство. – «ГОРДОН»). Зрозуміло, що навантаження на його плечі лягла величезна відповідальність велика, але знати історію і географію власної країни необхідно», – заявив спікер Держдуми.