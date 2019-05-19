«Я люблю його!»: Брітні Спірс опублікувала романтичні фото з молодим коханцем

Судячи з усього, 37-річна Брітні Спірс, яка місяць провела в реабілітаційній клініці, йде на поправку. Вчора зірка порадувала фанатів запальним відео, а сьогодні опублікувала три романтичні фотографії, на яких позує разом з коханим, 25-річному Семом Асгарі.

На знімках пара щасливо посміхалася і обіймала один одного.

Люблю цього чоловіка,— лаконічно підписала кадри співачка.

Спірс і Асгарі познайомилися на зйомках музичного кліпу поп-зірки Slumber Party в 2016 році. У січні 2017 року Брітні сказала, що вона і Асгарі були змушені проводити час на знімальному майданчику, і так вийшло, що вони дуже зблизилися.

Ми знімали сцени, і разом чекали команди «Мотор!»за 20 хвилин. Ми розговорилися. А адже він поняття не мав, що я за людина, я маю на увазі, він знав моє ім’я, але зовсім не знав мене як людини,

— говорила вона в інтерв’ю.

Асгарі говорив, що як тільки зустрів Брітні, у нього ніби метелики в животі з’явилися від щастя. Молодий чоловік підтримує свою кохану у важкій ситуації. Нагадаємо, після термінової госпіталізації її батька співачка не могла впоратися з власними переживаннями і емоційним станом, з-за чого повинна була звернутися до фахівців. За словами рідних Брітні і адвокатів, батько і лікарі насильно утримували її в психіатричній клініці. Мати артистки подала в суд, щоб дізнатися причини утримання дочки в лікарні і призначення їй сильнодіючих ліків. Також інсайдери західних ЗМІ подейкують, що Брітні може назавжди піти зі сцени і повністю захистити себе від публічного життя. Масла у вогонь підлив і колишній чоловік селебріті, він заявив, що хоче обмежити її спілкування з синами.

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