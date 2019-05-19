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У Польщі українця жорстоко побили посеред лісу

19.05.2019

Під м. Зелена Гура, що у Лобуському воєводстві, у лісі знайшли жорстоко побитого українця.

Інцидент стався 15 травня. У лісі жорстоко побитого українця побачила перехожа і розказала поліції.

Потерпілого шпиталізували. Зараз його стан стабільний. Однак він не зізнається, що з ним сталося і хто його побив.

Обставини інциденту з’єднання ясовує поліція. Розглядають дві версії: чоловіка побили та вивезли до лісу або вивезли та вже там побили і залишили.

Раніше повідомлялося, що у Польщі суд арештував на три місяці таксиста, який навмисно протаранивши велосипедиста-українця.

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