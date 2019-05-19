Черги – штучні, а ажіотаж серед терористів: як Росія роздає паспорти на Донбасі

Більшість жителів окупованого Донбасу залишилися байдужими до видачі російських паспортів. У черзі побігли колишні бойовики і та молодь, у якої, крім фейкової «ДНРовской» корочки, немає ніяких документів.

«Український паспорт цілком влаштовує»

Жителі окупованих територій не поспішають отримувати російські скоринки.

«Я розмовляла зі своїми знайомими пенсионерками. Так жінки кажуть, що російський паспорт можуть взяти тільки в тому випадку, якщо Росія дасть їм хорошу пенсію. А так вони вважають, що українська пенсія у них хороша і втрачати її з-за нового паспорта вони не хочуть. Ось сидять і чекають, що буде далі», – розповіла донеччанка Наталія Павловська.

За словами Наталії, багато жителів Донецька взагалі не реагують на ці заклики.

«Їх український паспорт цілком влаштовує», – додає жінка.

Правда, деякі не від хорошого життя змушені отримувати документ, оскільки з ряду причин в українському паспорті вони під час не вклеїли фото, і тепер цей документ недійсний.

«Моя дружина пішла здавати документи. Тому що український документ у неї виявився простроченим, у 45 років вона не змогла вклеїти фотографію. Справа в тому, що на багатьох підприємствах у нас заборонили виїзд на підконтрольну територію. Пригрозили звільненням, і вона не могла виїхати. Сидить тут, як в полоні. А так хоча б російський документ отримає», – скаржиться житель «ДНР» Віктор Васильович.

Новий паспорт йдуть отримувати і деякі студенти і школярі, яким виповнилося 16 років. Їм пообіцяли, що так їх хоча б зможуть взяти на роботу в РФ.

«Дочка закінчить навчання у вузі, їй дадуть диплом «ДНР». Школу вона закінчила з атестатом «ДНР» і в 16 років їй видали паспорт «ДНР». Їздити за документами на мирну територію ми не могли, я працюю, чоловік теж, ми виїхати не можемо. Отримувати український атестат теж, їй би довелося вступати до внз на підконтрольній території, платити за житло, у нас немає грошей, нам замало платять. Ситуація така ось склалася, тому російський паспорт для неї – вихід», – вважає Оксана Матвієнко з Донецької області.

За паспортами рвонули бойовики

Але от справжньою популярністю російський паспорт користується у колишніх бойовиків, тих, хто повоював на стороні «республік».

«Вони бояться, що рано чи пізно їм звідси все одно доведеться бігти. Тому потрібний документ. Ось у мене є сусід, йому за 50. Він до війни працював на шахті. У 2014 році їх там так вмовляли: «Ідіть захищати Донбас, інакше прийдуть бандерівці і всіх нас почнуть вбивати. А ми вас тут на шахті чекати будемо, зарплату збережемо». Він піддався пропаганді, пішов, уклав договір. Стояв на блок-посту, розповідає, що на місяць його навіть відправляли в цей ДАП «на м’ясо». Але повернувся. І тепер шахти закрили, тільки одна у нас тут працює. До шахтарської пенсії він не допрацював, не знає, що й робити. З російським паспортом на заробітки до Росії поїде», – розповіла Наталія Павловська.

І таких людей зараз там дуже багато.

«Багато молоді зараз йде на службу до бойовиків від безробіття. На підприємствах платять дуже мало. Ось вам приклад. Коли «Норд» продали росіянину, то новий господар зібрав людей і пообіцяв, що буде платити їм в середньому по 40 тисяч рублів. Але потім до нього прийшли і пояснили, що платити більше 10 тисяч він не буде, тому що на передовій платять по 15 тисяч, і вони побоюються, що все звідти розбіжаться. Потім вони повертаються з війни і не знають, що їм робити, з паспортом «ДНР» в Росії їх теж не дуже вітають. Зараз нахапаються російських паспортів і до них поїдуть на заробітки», – переконаний Віктор Васильович.

Черги – штучні

Жителі окупованих територій, ті, хто все-таки вирішив отримати російський документ, скаржаться, що черги в паспортних столах створюються штучно. І лають так звану спрощену систему отримання документа.

Їм не подобається, що потрібно надавати оригінали та нотаріально завірені копії українського паспорта, паспорта «ДНР» або «ЛНР», свідоцтва про народження, шлюб або розлучення, про зміну прізвища, про народження дитини. У багатьох з цим виникають проблеми.

Також говорять про те, що їздити в Ростов за документами їм невигідно. «Ну хоч за наших «міністрів» я спокійна, собі-то вони паспорта «ДНР» видали, а Пушилин вже і автобус організовує для комфортної поїздки в Ростов», – не задоволена Ірина Горячева.

Також жителів окупованих територій не влаштовує і ціна – 3800 рублів за паспорт. Для багатьох це дуже пристойна сума.

З’явилися там і посередники, готові допомогти з отриманням потрібних документів. Так за паспорт «ДНР» або «ЛНР» просять 300 доларів, а за прискорення отримання російського документа – 700 доларів.

«У більшості людей таких грошей немає. Можливо така пропозиція буде цікаво тим, хто під шумок просто хоче отримати російське громадянство», – припускають донеччани.