Финал Евровидения 2019: кто победил?

Победителем международного конкурса, который проходил в Тель-Авиве, стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade. Музыкант получил 492 балла по итогам голосования зрителей и профессионального жюри. Об этом сообщает Zrada.today.

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Стоит отметить, главным преимуществом победителя стала его бисексуальность (хотя на самом деле он гей). Как мы знаем, жюри конкурса Евровидения не раз отдавали своё предпочтение людям с нетрадиционной ориентацией.

Во время пресс-конференции артист рассказал, что является бисексуалом. Как оказалось, Дункан слукавил. «Он — гей, а не бисексуал, но боится признаться до конца потому что тогда не получит смс-голоса девочек, которые являются его основной аудиторией, а также не совсем толерантно настроенных стран» — раскрыли Super секрет певца источники из организаторов конкурса.

Разговаривать на тему своей гомосексуальности юноше строго запретили продюсеры до финала конкурса который закончится сегодня глубокой ночью.

На втором месте оказалась Италия. Закрыл тройку финалистов Сергей Лазарев, который представлял Россию. После оглашения результатов он обвинил жюри шоу в предвзятости.