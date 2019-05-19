Леся Нікітюк запалила вечірку в екстремальному міні

Відома українська телеведуча Леся Нікітюк, яка дійшла до фіналу шоу “Танці з зірками”, але не перемогла в ньому, часто ділиться з підписниками в Instagram новими фото та новинами зі свого зіркового життя.

В цей раз Леся опублікувала нове фото, яким повідомила про те, що відвідала вечірку в ресторані авторської кухні Миколи Тищенка. А також похвалилася нагородою, яку нещодавно отримала.

На новій фотографії, яка з’явилася в записі Лесі Нікітюк, вона постала на огляд публіки спокусливому вбранні. Для вечірки в модному ресторані телезірка вибрала коротеньку чорну сукню оригінального фасону, яка оголила ніжки і підкреслила струнку фігуру Лесі. Її волосся зібране в недбалу зачіску, а на обличчі – легкий макіяж. В руці зірка тримає крихітний клатч в тон сукні, вона дивиться в камеру і мило посміхається.

: u-news.com.ua

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.