У мережі показали фото чергового “вантажу 200” у бойовиків на Донбасі Офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (“Штірліц”) повідомив про бойовику НВФ, який був ліквідований українськими військовослужбовцями на Донбасі 5 лютого.
Про це він написав у Facebook.
“200 бригада 05.02.19 поповнилася черговим бійцем Зелик Павло. Поранений в р-не н. п. Жолобок.Згодом помер від поранень, “Привид””, – йдеться в повідомленні.
Бойовик був фігурантом бази “Миротворця”.
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