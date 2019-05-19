У мережі показали фото чергового “вантажу 200” у бойовиків на Донбасі Офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (“Штірліц”) повідомив про бойовику НВФ, який був ліквідований українськими військовослужбовцями на Донбасі 5 лютого.

Про це він написав у Facebook.

“200 бригада 05.02.19 поповнилася черговим бійцем Зелик Павло. Поранений в р-не н. п. Жолобок.Згодом помер від поранень, “Привид””, – йдеться в повідомленні.

Бойовик був фігурантом бази “Миротворця”.